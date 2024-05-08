Akıl ve Zeka Oyunları kapsamında Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde kıyasıya bir mücadeleye sahne olan turnuvada, öğrenciler stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini sınadılar. Farklı stratejiler kullanarak rakiplerini yenmeye çalışan öğrenciler, turnuvaya büyük bir heyecan kattılar.

210 öğrencinin katıldığı turnuva sonunda, her kategoride dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram tarafından ödülleri takdim edildi.

Programın selamlama konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Hedef 5 oyununun hem eğlenceli hem de zihinsel açıdan faydalı bir oyun olduğunu vurguladı.

Müdür Lütfü Başli, turnuvanın, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkıda bulunduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Bu yıl düzenlediğimiz Hedef 5 Turnuvası'nda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerger, Samsat ve Sincik ilçelerinden gelen öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, bizler için çok anlamlı bir deneyim oldu.

Hedef 5 oyunu, sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, öğrencilerimizin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine de katkı sağlıyor. Bu turnuva, öğrencilerimizin bu becerilerini sergileyerek birbirleriyle yarışmalarına olanak tanıdı ve onların başarılarını kutlama fırsatı sundu.

Bu turnuvada emeği geçen Proje Koordinatörümüz Mehmet Özen, Fatih Kuzu ve tüm öğretmenlerimize, velilerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Dereceye giren öğrenciler şöyle:

Anasınıfı:

Ahmet Akif Kaya – Kahta Kubilay İlkokulu

Ömer Faruk Memi – Kahta Kubilay İlkokulu

Yiğit Doruk Aytepe – Naze Bedir Metiner Anaokulu

İlkokul (1-2):

Muhammed Şükrü Yağmur – Kahta Hürriyet İlkokulu

Yaren Sağlık – Gerger Cumhuriyet İlkokulu

Melik Tayyar Gökmen – Gerger Gölyurt İlkokulu

İlkokul (3-4):

Fatmanur Dikici – Sincik Çamdere İlkokulu

Kerem Irmak – Kahta TPAO Atatürk İlkokulu

Rüzgar Berat Berendi – Kahta TPAO Atatürk İlkokulu

Ortaokul:

Burak Ekmekçi – Sincik 15 Temmuz Ortaokulu

Abdulrakip Kaçgan – Gerger Gölyurt Ortaokulu

Fırat Kılınç – Sincik 15 Temmuz Ortaokulu

Lise:

Emir Tanrıverdi – Kahta Narince ÇPAL

Serkan Güzelaydın – Sincik ÇPAL

Beyza Dokumacı – Kahta BİST Anadolu Lisesi

Kaynak : PHA