Adıyaman Belediyesi’nde Dr. Süleyman Kılınç döneminde Saadet Partisi’nden ve Av. Abdurrahman Tutdere döneminde ise CHP’den meclis üyesi olarak seçilen İş İnsanı İmam Aslan, eski başkana gayretleri için teşekkür etti.

İmam Aslan, Adıyaman Belediyesi'nde geçmiş dönemde muhalefet partisinden meclis üyeliği yapmış bir isim olarak, AK Partili eski başkan Süleyman Kılınç'ın hizmetlerine vurgu yaparak teşekkür etti. Aslan, Kılınç'ın belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalarını kısaca değerlendirdi.

Aslan, Kılınç'ın AK Parti'nin zor zamanlarında belediye başkanı olarak tercih edilmesinin, partisinin destekçisi olması ve 2019 seçimlerini kazanmasıyla sonuçlanan bir durum olduğunu belirtti. Kılınç'ın Adıyaman'a önemli hizmetler sunduğunu ve kendisiyle birlikte çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kılınç'ın başkanlık döneminde bazı sıkıntılar yaşadığını ancak samimi çabalarıyla bu sorunların üstesinden geldiğini dile getiren Aslan, özellikle belediyede ekip kurabilmenin önemine vurgu yaptı. Kılınç'ın, bazı eksikliklere rağmen Adıyaman'a hizmet ettiğini belirtti ve takdiri hak ettiğini ifade etti.

Aslan, Kılınç'ın özellikle eski başkan Şerif Ayaz'ın vefatının ardından yalnız kaldığını ve bu durumun Adıyaman'a olumsuz yansıdığını belirtti. Pandemi ve deprem gibi büyük felaketlerin eklenmesiyle durumun daha da zorlaştığını dile getiren Aslan, Kılınç'a teşekkür ederek, gelecekte daha iyi yerlerde görmeyi diledi.

Adıyaman Belediyesi’nde 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi olan ve 2024 yerel seçimlerinde de meclise girmeyi başaran tek isim olan İmam Aslan, AK Partili eski belediye başkanına teşekkür içeren bir mesaj yayımladı.

İş insanı ve siyasetçi Aslan, Dr. Süleyman Kılınç’ın belediye başkanlığı dönemine dair yaptığı kısa değerlendirme ile birlikte Başkan Kılınç’ın gayretlerine olan tanıklığını da ifade ettiği açıklaması şu şekilde:

“Adıyamanlıların çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti’nin kan kaybetmeye başladığı bir dönemde –hiç istemese bile- belediye başkanlığı için aday gösterilerek partisinin kurtarıcısı olmuş ve 2019 seçimlerini halkın büyük teveccühü ile kazanarak son 5 yılda Adıyaman’a önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Benim de Saadet Partisi’nden Belediye Meclis Üyesi olarak girdiğim ve seçildiğim 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra birlikte mesai yapma şansı bulduğum Süleyman Başkan’ın çalışmalarını ve gayretini, görev süresi tamamlandıktan sonra bu köşede kısaca değerlendirmek istedim.

2019 yeler seçimlerinden bir yıl önce yapılan genel seçimlerde aday adayı olduğu ancak -temayül yoklamalarındaki büyük desteğe rağmen- aday gösterilmediği AK Parti’den bu kez belediye başkanı seçilen Süleyman Başkan, görev süresinin ilk yıllarında biraz sönük bir yönetim ortaya koysa da, samimi ve gayretli çalışmalarıyla Adıyaman’a önemli hizmetler kazandırmayı bildi.

Birlikte mesai yapmamızdan dolayı sönük kaldığı dönemdeki problemleri de yakından biliyorum. Süleyman Başkan kendi şahsi gayretleriyle Adıyaman’ın kronikleşmiş sorunlarını gerek merkezi hükümetten aldığı desteklerle gerekse AB projeleriyle neredeyse sıfır maliyete ortadan kaldıran çalışmalara imza atsa da kendisiyle birlikte getirdiği ve as kadrosu olarak tabir edilen yöneticilerinin yanlışları ya da eksiklikleri bu hizmetlerin halk tarafından yeterince takdir edilmemesine sebep oldu. Bu da bir belediye başkanının ekibinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Maalesef Süleyman Başkan, özellikle rahmetli Şerif Ayaz başkanın vefatından sonra oldukça yalnız kaldı ve bu da başkanlığına mâl oldu. Bu durum Süleyman Başkan kadar tüm Adıyaman’ı da olumsuz anlamda etkiledi. Bir de buna pandemi ve deprem gibi çok büyük felaketler de eklenince halimiz perişan!

Sonuç olarak, ekibini bir yana koyup sadece Süleyman Başkanın performansını değerlendirdiğimizde bu şehrin ona büyük bir teşekkür borcu olduğuna inananlardanım. Süleyman Kılınç’ın başkanlığındaki belediye meclisinde muhalefet kanadında olmama rağmen çok yakından gördüğüm çalışmalardan dolayı bunları söylüyorum.

Yolun ve bahtın açık olsun kıymetli başkanım. Bundan sonrası için seni daha güzel yerlerde görmek dileğiyle.”

Kaynak : PHA