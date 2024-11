AKP İktidarı her köşede, her cepheden CHP'li belediyeleri sıkıştırıyor..

Kayyumlar, SGK borçları, konserler, derken;

Milli Eğitim Bakanlığı genelge yayınlamış, Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak, yenilerine de müsade edilmeyecekmiş diye.

Ülkemizde kreşler ateş pahası ve parası pulu olanların çocukları gidebiliyor ancak. Belediyelerimiz yoksulların yaşadıkları yerlerde kreş açmasından daha güzel ne olabilir?...

Halk Ekmek, Kent Lokantası Yurtlar, Sosyal destekler gibi insanların derdine deva olan yatırımları engellemeye dönük girişimleri kınıyorum.

Seçim döneminde "Her mahalleye, 7/24 hizmet verecek kreşler açacağız." vaatlerinde bulunanlar, seçimi kaybedince binlerce çocuğumuzun hizmet aldığı etkinlik merkezlerini hedef alıyorlar. Belediyelerimiz tarafından açılan kreşler, çocuklarımızın eğitimine katkı sağlarken, aile bütçelerini destekleyen ve kadınların iş gücüne katılımını artıran hayati hizmetlerdir. Belediyelerin kreşleri çocuklu ailelerimizin önemli bir kesiminin ihtiyacını karşılıyor.

Zaten Milli Eğitim Bakanlığı yeteri kadar kreş açsa belediyelerin kreş açmalarına ihtiyaç kalmazdı. Sayın Bakan, Daha okulları temizleyemiyorsunuz, çocuklarımızın güvenliğini sağlayamıyorsunuz, belediyelerin kreşlerini nasıl işleteceksiniz?

Büyükşehir Belediyelerimizin başta olmak üzere Türkiye genelindeki belediyelerimizin insan odaklı sosyal belediyecilik faaliyetleri vatandaşlarımıza bir nebzede olsa nefes aldırdı. Sizlerin tüm engellemelerine rağmen.

📌 Kent Lokantaları

📌Anne Kart

📌Çiftçi Desteği

📌Öğrenci Yurtları

📌Üniversiteli Bursu

📌İlköğretim Desteği

📌Beslenme Desteği

📌Kreşler

📌Halk Süt

📌Evlilik Desteği

📌Yenidoğan Paketi

📌Halk Ekmek Desteği

📌Askıda Fatura

Kreşler değil, tarikat ve cemaatler kapatılsın. Kreşler Haktır. Kanunda yasada mevcuttur. Önce kanunları yasaları öğrenin.