Alınan bilgiye göre olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Enes Şahin (15), arkadaşına gidiyorum diye ayrıldı. Enes uzun süre eve gelmeyince yakınları endişelenerek aramaya başladı. Yakınların araması sonuç vermeyince polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından Enes'in bulunması için çalışma başlattı.

Babası Mahmut Can Şahin, "Oğlum Enes akşam saatlerinde evden arkadaşlarıyla oynamaya gidiyorum diye çıktı fakat eve dönmedi. Çocuğuma birşey olmasından korkuyoruz. Görenlerin polis veya jandarmaya bildirmesini ve biran önce bulunmasını temenni ediyoruz."dedi.

Anne Aysu Şahin, ise oğlunun geceden beri kayıp ve sabahlara kadar aradıklarını söyleyerek, oğlunun dönmesi için çağrıda bulundu.



Kaynak : PHA