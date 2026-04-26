Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Besni ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza bürürken, şimşekler geceyi aydınlattı. Dolu yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar araçlarının üzerini örtmeye çalıştı. Ancak kısa sürede etkisini artıran dolu zor anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının ardından gök gürültülü şiddetli sağanak başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.