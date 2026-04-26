Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu, şehir merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı anlar dikkat çekerken, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Dolu yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar araçlarının üzerini örtmeye çalıştı. Ancak kısa sürede etkisini artıran dolu, zaman zaman zor anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından şiddetli sağanak yağış ve gök gürültüsü etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.