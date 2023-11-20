Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dt. Burhaneddin Kömüroğlu'nun emekli olması ve başhekimlik görevine veda etmesi nedeniyle hastane yöneticileri ve çalışanlar tarafından bir organizasyon düzenlendi.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni Başhekimi Abdullah Karakuş ve ADSM Yönetimi eski Başhekim Kömüroğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan tüm sağlık ekibiyle birlikte hastalara en iyi hizmeti vereceklerini ifade eden Başhekim Dt. Abdullah Karakuş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Diş Hekimi olarak görev yapan Karakuş,

Adıyaman Hasankendi Köyü'nde doğdu. ilk öğrenimini Hasankendi Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Adıyaman Gazi Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Adıyaman Lisesinde tamamladı.

2001 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Karakuş, 2002-2009 yıllarında Besni Devlet Hastanesi Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılı itibariyle Adıyaman ADSM'de Diş Hekimi olarak görev yapmaya başlayan Karakuş, Kasım 2023'te Adıyaman ADSM Başhekimi görevine başladı.



Kaynak : PHA