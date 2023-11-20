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Alınan bilgiye göre Gerger ilçesine bağlı Demirtaş Köyü’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Daha sonra silahlı tartışmaya dönen kavgada Cemal Y. (63) ve Mahmut Y. (64) yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 2 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Kahta Devlet Hastanesi’ne daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA