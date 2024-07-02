Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararnamesi ile çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti. Kararnameye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni kaymakam görevlendirildi.

İlk ve ortaöğretimini Adana'da tamamlayan Muhammed Üsame Soysal, lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 2012 yılında Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

2015 yılında Hatay Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Soysal, çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği yaptı. Yurt dışı stajı için gönderildiği Birleşik Krallık’ta Liverpool Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunda stajını tamamladı. Ankara’da düzenlenen 104. dönem Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarı ile tamamlayan Soysal, Sarıoğlan, Piraziz ve Polateli ilçelerinde kaymakamlık, Şanlıurfa’da ise vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Adıyaman'ın Kahta ilçe kaymakamı olarak atandı.



Kaynak : PHA