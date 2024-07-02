2019 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen Halk Kart uygulaması ile Mersin Büyükşehir, dar gelirli vatandaşlara el uzatırken, mahalle esnafının da kazanç sağlamasına katkı sunuyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı günümüzde Büyükşehir, 5 yıldır süren uygulama ile ekonomik sıkıntı çeken binlerce insanın nefes almasını sağlıyor. 13 ilçede 400’ün üzerindeki Halk Kart anlaşmalı marketlerden temel ihtiyaç ve gıda malzemelerini almasına imkan tanıyan uygulamadan yaklaşık olarak 9 bin aile faydalanıyor. Her ilçede bulunan Halk Kart Başvuru Merkezi’ne yapılan şahsen başvurularda muhtaçlık değerlendirme ölçütleri baz alınıyor. Sosyal inceleme şartlarına uygunluk taşıyan aileler, engelli ve ağır hastalık durumunda iş yaşamına katılamayanlar, boşanma sürecinin ardından çocuklarının bakımını ve üniversite öğrencilerinin geçimini üstlenen vatandaşlar Halk Kart’tan faydalanabiliyor. Başvuru sürecinde; müracaatçı kiracı ise kira kontratı, öğrenci belgesi, E-devlet üzerinden alınan aynı hanedekilerin oturan belgesi, ağır hastalık ve engelliler için sağlık raporu aranıyor.

Demirci: 2019 yılından bu yana binlerce ihtiyaç sahibi ailemize destek sağladık

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Derya Demirci, Halk Kart uygulamasının 2019 yılında hayata geçirildiğini söyleyerek, binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sağladıklarını ifade etti. Halk Kart’tan faydalanmak için yapılması gerekenleri aktaran Demirci, “Vatandaşlarımız, 13 ilçemizde bulunan Halk Kart ofislerimizi ziyaret ederek başvurularını tamamlayabilirler. Kabul edilen başvuruların ardından bakiye yüklenmesi eşliğinde aylık olarak vatandaşlarımız 400’ün üzerinde anlaşmalı olan Halk Kart marketlerinden gıda ve temizlik ürünleri gibi alışverişlerini tamamlayabilirler. Uygulama ile hem dar gelirli vatandaşlarımız Halk Kartı kullanarak ihtiyaçlarını gideriyor hem de esnafımız kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Ay: Halk Kart çıktığından beri ben çok memnunum

1 seneden beri Halk Kart’tan faydalanan Aysel Ay, uygulamadan çok memnun olduğunu belirterek, “Kahvaltılığımı, deterjanımı, temel gıdalarımı alıyorum. Benim bir emekli maaşım veya bir gelirim yok. Ev hanımıyım. Başvurum uygun görüldü. Hayat pahalılığı çok arttı ve geçim artık çok zor. Halk Kart çıktığından beri ben çok memnunum. Tek yaşadığım için bana çok güzel bir fayda sağladı. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Başkanımız Vahap Seçer, ihtiyacı olanın, dar gelirlinin, üniversite öğrencilerinin yanında. Herkes ondan çok memnun” diye konuştu.

Esnaf Kara: Ayın belirli günlerinde bayağı bir yoğunluk oluyor

Esnaf İsmail Kara, uygulamayı çok beğendiğini dile getirerek, “Vatandaşlarımız bu sayede temel ihtiyaç malzemelerini alıyorlar. Çok güzel bir uygulama gerçekten çünkü gerçek ihtiyaç sahibi olan insanlar bulunmuş ve onlara destek verilmiş. O yüzden bu uygulamayı takdir ediyorum. Bizim de bütçemize büyük bir katkı sağlıyor. Görmediğimiz eski müşterilerimizi görmeye başladık. Ayın belirli günlerinde bayağı bir yoğunluk oluyor bizim için de iyi oluyor” dedi.

Kaynak : PHA