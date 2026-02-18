Mersin Mermerciler ve Camcılar Esnaf Odası'nın genel kurulunda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Seçimde toplam 139 geçerli oy kullanıldı. Mevcut Başkan Mehmet Torun ile Recep Yatay'ın 40'ar oy aldığı seçimde, 59 oy alan Ömer Aluç yeni oda başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Aluç, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti. Aluç, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerine, esnaflara, ailesine, dost ve akrabalarına teşekkür ederek, oy veren ya da vermeyen tüm üyelere eşit mesafede hizmet edeceklerini ifade etti.

Aluç, 'Bize sadece oy verenlerin değil, tüm üyelerimizin hizmetinde olacağım. Kazanan Mersin Camcılar Odası olmuştur' dedi.

Kaynak : PERRE