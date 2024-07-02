Almanya ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. A Milli Takımda hedef mutlak galibiyet. Avusturya ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılması halinde Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükselecek.

F Grubunda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer alan A Milli Takım 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Son 16 turundaki Avusturya – Türkiye karşılaşmasından galip ayrılan taraf, Hollanda - Romanya karşılaşmasından galip ayrılan takım ile eşleşmiş olacak.

Avusturya - Türkiye maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Hamburg’da oynanacak mücadeleye Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyum ev sahipliği yapacak.

Kaynak : PHA