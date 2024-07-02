Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda 7 maddelik değişiklik yapıldı. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 'b' bendinde yer alan13 üncü Grubunun 4 üncü sırasındaki "Enstitü Sekreteri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksekokul Sekreteri," ibaresi eklendi. Bu değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihi 15 Temmuz 2024 tarihi olarak belirlenirken, bugün değişiklik yapılan maddelere ilişkin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2024 tarihi olduğu duyuruldu.

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