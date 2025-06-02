Mersin’in Silifke ilçesinde, 1 Haziran 2025 tarihinde Maliye Gençlik Kampı’nda düzenlenen deniz etkinliği sırasında yaşanan boğulma vakası büyük üzüntü yarattı.

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 6 öğrenci görevlilerin uyarılarını dikkate almayarak güvenlik şeridini aştı ve açığa yüzdü.

Olay sırasında boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden 3’ü cankurtaranlar tarafından kurtarılırken, akıntıya kapılan diğer 3 öğrenci için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sudan çıkarılan öğrencilerden 2’si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir öğrencinin hastanedeki tedavisi devam ederken, kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edildi.

Mersin Valiliği, hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı öğrenciye acil şifalar diledi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, sürecin Valilik tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.