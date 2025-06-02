Toplantı, Adıyaman Valiliği bünyesinde gerçekleştirildi ve ilgili kurum temsilcileri bir araya geldi.

Adıyaman’da il ve köylerde yürütülen kalıcı deprem konutları, konut teslim süreçleri ve altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ile AFAD İl Müdürü’nün de katıldığı toplantıda, sahadaki güncel durum gözden geçirilirken, vatandaşlara verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, vatandaşların hak sahibi olduğu kalıcı deprem konutlarının teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki güncel gelişmeler masaya yatırıldı. Ayrıca, hizmetlerde yaşanan eksiklikler tartışılarak çözüm önerileri ve gelecekte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, daha etkin hizmet sunulması ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına yeni adımlar atılacak. Vali Dr. Osman Varol, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini ve eksikliklerin hızla giderileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA