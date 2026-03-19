Mersin'de dehşet veren olay, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, daireden gelen yüksek sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 27 yaşındaki yabancı uyruklu Shaimas Abdi'yi yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının eşi 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, çıkan tartışma sırasında eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine cinayette kullanılan bıçak ele geçirilirken, zanlının olay sonrası elindeki kanı yakındaki bir camide yıkadığı tespit edildi.

Olay sırasında komşuda oldukları belirlenen 2 küçük çocuk ise koruma altına alındı. Çocukların işlemlerinin ardından ilgili kuruma teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

