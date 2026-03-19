Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Dayan, bayramların toplumsal kaynaşma açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, tüm Besni halkının ve İslam aleminin bayramını kutladı.

'Birlik ve Beraberliğin En Güzel Şekilde Pekiştiği Günler'

Başkan Dayan mesajında, 'Kıymetli Besnili hemşehrilerim, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın en güzel şekilde pekiştiği mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların son bulduğu, gönüllerin bir olduğu, sevgi ve kardeşliğin çoğaldığı müstesna günlerdir' ifadelerine yer verdi.

'Bayramın Sağlık, Huzur ve Bereket Getirmesini Temenni Ediyorum'

Mesajının devamında Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapan Dayan, bayramın tüm topluma hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Tevfik Dayan, 'Bu vesileyle; başta Besni'miz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın; sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Büyüklerimizi Unutmayalım, İhtiyaç Sahiplerini Gözetelim'

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Dayan, bayram süresince yapılması gerekenlere de değindi. Dayan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Büyüklerimizin hayır dualarını almayı, küçüklerimizi sevindirmeyi ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi unutmayalım. Birlik ve beraberliğimizi daima koruyarak daha güzel yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz.'

Başkan Dayan, mesajının sonunda Ramazan Bayramı'nın sadece ilçe ve ülke için değil, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor; siz değerli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'

