Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Müdür Tosun mesajında, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ikliminde tamamlanarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli Veliler ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin huzuruyla tamamlayarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının her zamankinden daha derin hissedildiği, yardımlaşma ruhunun zirveye ulaştığı müstesna günlerdir. Adıyaman Maarif Ailesi olarak bizler, evlatlarımızı sadece bilgiyle değil, bu güzel bayram ikliminin temsil ettiği değerlerle de donatmayı en öncelikli görevimiz kabul ediyoruz.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ışığında; erdemli, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, ülkesinin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirme hedefimizle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesindeki okullarımızda, öğretmenlerimizin özverisi ve öğrencilerimizin azmiyle yükselen bu eğitim meşalesi, geleceğimizin en büyük teminatıdır.

Sevgili Evlatlarımız,

Sizler bizim sadece bugünümüz değil, erdemle ve hikmetle donanmış Türkiye Yüzyılı'nın en büyük umudu ve yarınlarımızın teminatısınız. Bayramın getirdiği o eşsiz huzur ve neşeyi ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle doyasıya paylaşın. Büyüklerinizin hayır dualarını almayı, küçüklerinize ise bu güzel geleneğin neşesini aşılamayı ihmal etmeyin. Bayramın manevi iklimini kalplerinizde hissederek; sevgi, saygı ve yardımlaşma ruhunu yarınlara en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, kıymetli öğretmenlerimizin, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin, saygıdeğer velilerimizin ve tüm maarif ailemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

