Tahmini Okuma Süresi: dakika

Deniz Feneri Derneği ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bilgisayar sınıfı açılışı ve büro malzemeleri teslim töreni gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Av. Mevlüt Koca ve BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani el-Zahiri'nin katılımıyla, Gölbaşı Mikdat Sümer Ortaokulu'nda gerçekleşen törende, Mikdat Sümer Ortaokulu ve Gazi İlkokulu için iki ay önce sözü verilen bilgisayar laboratuvarlarının açılışı yapıldı.

Törende konuşan BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, "Güzel Gölbaşı ilçesi ikinci kes sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İlk buluşmamızın üzerinden henüz iki ay geçmeden bugün burada buluşuyoruz ve siz değerli öğrencilerimize bilgisayar laboratuvarları hazırlama konusunda omuz omuza durmaya ve size verdiğimiz sözü yerine getirmeye kararlıyız." dedi.

"Sizi unutmadık ve unutmayacağız"

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri açıklamasının devamında, "Sevgili öğrencilerimize uygun bir örenme ortamı sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen BAE'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından Gölbaşı ilçesine hediye olarak iki bilgisayar laboratuvarı kuruldu. Bu proje ülkem BAE'nin eğitimi destekleme ve herhangi bir ülkenin gerçek zenginliği olarak kabul edilen insanlara yatırım yapma ve etkilenen bölgelerdeki öğrenciler için uygun bir öğrenme ortamı yaratılmasını sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem birçok eğitim tesisini etkiledi. Bu çalışma, BAE'nin dünyadaki her çocuğun yüksek kaliteli eğitimi hak ettiği inancından geliyor ve bugün burada 400'den fazla öğrencinin beceri ve yenilikçi olmasına olanak tanıyan bu ortamı üretmek sizinle birlikte katkıda bulunuyoruz. Sonuç olarak sizi temin ederim ki, sizi unutmadık ve unutmayacağız. İlerlemenizin ve başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonrası, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'ye ve yardımlara aracı olan Deniz Feneri Derneği yetkililerine teşekkürlerini ileterek, BAE Büyükelçisini Gölbaşı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak : PHA