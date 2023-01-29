Gölbaşı ilçesinde yaşayan Aykut Uçan, elinde bulunan hatalı basım 50 TL için 100 bin TL istediğini belirtti.

Banka yetkililerin sahte değil hatalı basım olduğunu söylediğini belirten ve100 bin TL'ye satışa çıkarttığını ifade eden Aykut Uçan,"Elimde gördüğünüz 50 TL’lik banknotun bir bankanın bankamatiğinden çektiğimde hatalı basım olduğunu gördüm. İçerde banka yetkililerine parayı gösterip sorduğumda paranın sahte olmadığını sadece basım hatalı olduğunu söylediler. Koleksiyoncuların dikkatini çekeceğini düşünerek görmüş olduğunuz 50 TL’yi satmayı düşünüyorum. Şu an için 100 bin TL bedel koyuyorum paraya. 50 TL’nin sağ tarafındaki 50 yazısında 0 rakamı basılmamış "şeklinde konuştu.