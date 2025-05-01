“1 Mayıs sadece sembolik kalmamalı”

1 Mayıs’ın tüm emekçilerin günü olduğunu belirten Doğan, “Emek ve dayanışma günü kutlu olsun. İşçi denince akla genelde özel sektör çalışanları geliyor ama bu tanım çok daha geniştir. Kamu işçileri, kafe ve restoran çalışanları, evde bizlere emek veren annelerimiz, eşlerimiz ve biz avukatlar da emekçiyiz. Bugün hepimizin günü” dedi.

Doğan, özel sektör çalışanlarının büyük bir kısmının 1 Mayıs'ta çalışmak zorunda kaldığını hatırlatarak, “Bu günün ruhu sadece kutlama değil, içselleştirme olmalı. Emek ile sermaye çatışmak zorunda değil, ama sermayenin emeğe saygı göstermesi şart. Aksi halde emek hep ezilir. Bizim durduğumuz yer her zaman emekten yanadır” ifadelerini kullandı.

“Aryon AVM yatırımı ilimiz için önemli bir adım”

Konuşmasında aynı gün açılışı yapılan Aryon AVM’ye de değinen Doğan, bu tür yatırımların Adıyaman’ın normalleşme sürecinde önemli rol oynadığını söyledi. “Özellikle 6 Şubat depreminin ardından ilimize yapılan bu tür yatırımlar kıymetlidir. İnsanların sosyalleşebileceği alanların açılması psikolojik iyileşme sürecini de destekliyor. AVM’de açılan kafeteryalar, mekanlar bu anlamda katkı sunuyor. Ekonomik anlamda da yüzlerce kişi burada çalışıyor, evine ekmek götürüyor” diye konuştu.

“Emek-sermaye dengesini birlikte yürütmeliyiz”

Doğan, konuşmasının sonunda emeğe dayalı bir ekonomik düzende sermayenin de adil davranmasının önemine işaret ederek, “Sermayesiz emek olmaz, ama sermaye de işçinin hakkını gözetmeli. Emek ve sermaye birlikte yürümeli. Adıyaman için yapılan her yatırımın arkasındayız. Esnafımıza, işletmelerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

Kaynak : PHA