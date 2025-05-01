Kıymaz: “Sadece inşa değil, onarma süreci de yıllar alacak”

Ziyarette konuşan Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depreminin ardından bölgede yürütülen devlet faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, kalıcı konut ve işyeri inşaatlarının tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Kıymaz şunları söyledi:

“Devletimiz bölgede devasa çalışmalar yürütüyor, ancak bu felaketin üstesinden gelmek için devlet-millet dayanışması şart. Kurumlar, STK’lar, basın ve vatandaşlar hep birlikte hareket ederek bu süreci atlatabiliriz. Ölen kardeşlerimizin anısına, çocuklarımıza daha yaşanabilir şehirler bırakmak zorundayız. Fiziki yaralar sarılsa da, travmaların etkisi uzun sürecek. Uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımızın, dışarı göçen hemşerilerimizin yeniden kazanılması yıllar alacak.”

Kıymaz ayrıca, deprem sonrası yürüttüğü yardım ve destek çalışmalarından dolayı ADVAK’a teşekkür ederek, “Başkanımız Şevket Gürsoy’un şahsında tüm vakıf camiasına katkılarından dolayı minnettarız” dedi.

Gürsoy: “Adıyaman Platformu ile gurur duyuyorum”

Adıyaman Platformu heyetini ADVAK’ta ağırlayan Vakıf Başkanı Şevket Gürsoy ise, deprem sonrası bölgeye sundukları destekleri anlattı. Gürsoy, “Depremin hemen ardından bölgeye yardım ulaştırmak için seferber olduk. Ankara’ya gelen hemşerilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bugün de öğrencilerimize burs, hastalarımıza destek veriyoruz. Aylık değerlendirme toplantılarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Adıyaman Platformu’nu yakından takip ettiğini belirten Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır siyaset ve sivil toplum içinde görev alan biri olarak, platformun WhatsApp grubunun da bir üyesiyim. Zaman zaman farklı sesler çıksa da bu tür faaliyetlerde bu normaldir. Siz işinize bakın, bizler her zaman duamızla ve desteğimizle yanınızdayız. Adıyaman Platformu ile gurur duyuyorum.”

Gürsoy’a plaket takdim edildi

Ziyaretin sonunda Adıyaman Platformu adına Zeynel Abidin Kıymaz, ADVAK Başkanı Şevket Gürsoy’a heyete gösterdiği ilgi ve desteklerinden ötürü plaket takdim etti.

Ziyarete katılan Adıyaman Platformu heyeti şu isimlerden oluştu:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hakan Karaaslan

Murat Çeliker

Kemal Aslan

Yılmaz Çoban

Z. Selahattin Alptekin

Müslüm Aslanoğlu

Mustafa Saim Ayhan

Kaynak : PHA