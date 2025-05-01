Kıymaz: “Borçlar silinsin, bölge cazip hale gelsin”

Ziyarette konuşan Adıyaman Platformu Başkanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi depremden ağır etkilenen illerde küçük esnafın 100 bin TL altındaki kamu borçlarının tamamen silinmesini, üzerindeki borçların ise düşük faizle yapılandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Platformun Nisan ayı toplantısında hazırladığı raporu sunan Kıymaz, “Ekonomik hayat canlanırsa bölge cazip hale gelir” dedi.

Aydın: “El birliğiyle Adıyaman’ı ayağa kaldıracağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Platformu’nun kentteki tüm kesimleri bir araya getirme çabasını takdir ettiğini belirtti. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Platform yöneticilerini yakından tanıyorum. Sizler de bizler gibi memleket için heyecan taşıyorsunuz. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede seferber olduk. Devletimizin bütün imkânlarıyla bu büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın kalıcı konutlara, esnaflarımızın ise işyerlerine büyük ölçüde kavuşacağını öngörüyoruz.”

Aydın ayrıca, Adıyaman’daki tüm AK Parti teşkilatlarının, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin sahada aktif şekilde çalıştığını belirterek, “Hepimizin derdi Adıyaman. El birliğiyle bu kenti ayağa kaldıracağız, modern ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz” diye konuştu.

Platformdan teşvik önerileri içeren kapsamlı rapor

Adıyaman Platformu tarafından sunulan raporda, şu başlıklara dikkat çekildi:

7103 Sayılı Kanun’un yeniden uygulanması: 2018’de yürürlüğe giren ve 2022 sonunda sona eren istihdam teşviklerinin artırılarak yeniden yürürlüğe girmesi istendi.

Sigorta prim teşvikleri: 6 puanlık SGK indiriminin geri getirilmesi, prim borçlarının en az 2 yıl ertelenmesi ve faizsiz yapılandırılması talep edildi.

Vergi ve finansman kolaylıkları: KDV ve gelir vergisi muafiyetleri ile faizsiz ya da düşük faizli işletme kredileri sağlanması önerildi.

İstihdam destek programları: İşsiz kalan vatandaşlara yönelik yeni programlar oluşturulması ve işverenlere maaş destekleri sunulması istendi.

Ziyarette teşekkür plaketi takdim edildi

Ziyaretin sonunda, Adıyaman Platformu adına sözcü Zeynel Abidin Kıymaz tarafından Bakan Yardımcısı Aydın’a, bölgeye ve platform heyetine gösterdiği ilgi ve duyarlılık nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Ziyarete katılan heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hakan Karaaslan

Murat Çeliker

Kemal Aslan

Av. Songül Varki Yıldırım

Yılmaz Çoban

Z. Selahattin Alptekin

Müslüm Aslanoğlu

Mustafa Saim Ayhan

Sude Naz Yıldırım

Kaynak : PHA