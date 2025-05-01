Mesajında, alın teriyle geçimini sağlayan tüm işçilerin bayramını kutlayan Kablan, “Tek sermayeleri emek ve alın teri olan, helal rızkın peşinde koşan, ülkemizin kalkınmasında en büyük paya sahip olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

“Bir çarkın arkasında nice emek hikâyeleri vardır”

İşçilerin emeğinin yalnızca geçim değil, kalkınma, üretim ve toplumsal ilerleme açısından da temel taşı olduğunu belirten İl Başkanı Kablan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir çivinin, bir tuğlanın, bir ekmeğin ve bir çarkın arkasında nice emek hikâyeleri gizlidir. Bu hikâyelerin kahramanları; sabahın ilk ışığında evinden çıkan, sıcağa, soğuğa, yağmura aldırmadan çalışan, alın terini helal kazanca dönüştüren kıymetli işçi ve emekçi kardeşlerimizdir.”

“Alın terine saygı, bizim medeniyetimizin düsturudur”

Kablan, emekçinin hakkını korumanın hem insani hem de ahlaki bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“‘İşçinin hakkı, alın teri kurumadan verilmelidir’ anlayışı, bizim medeniyetimizin ve inancımızın köklü bir düsturudur. Bu anlayışla hareket eden bir devlet ve millet olarak, işçimizin hakkını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve refahını artırmak öncelikli sorumluluğumuzdur.”

“Türkiye Yüzyılı, emeğin yüzyılı olacak”

Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde emeğin ve üretimin yer aldığını ifade eden Kablan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler, emeği kutsal bilen bir geleneğin mensuplarıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen yeni dönemde; üretimin, kalkınmanın ve refahın en güçlü paydaşı olan emekçimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu yüzyıl, emeğin yüzyılı olacak; alın teri en muteber değer haline gelecektir. Bu vesileyle başta Adıyaman’ımızın emek neferleri olmak üzere tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyor; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün ülkemizde çalışma barışının, adaletin ve sosyal huzurun daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kutlu olsun Emeğin ve Dayanışmanın Günü!”

Kaynak : PHA