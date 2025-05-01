Milletvekili Özhan mesajında, 1 Mayıs’ın sadece bir gün değil, emeğin değerini anlama ve hatırlama vesilesi olduğunu belirtti. Özhan, “Bugün, ekmeğini alnının teriyle kazanan işçilerimizin günüdür. 1 Mayıs, sadece bir takvim yaprağı değil; emeğin değerini hatırlamanın, alın terine saygı göstermenin, birlikte üretmenin ve adilce bölüşmenin günüdür” dedi.

“Yaşam işçinin elleriyle şekillenir”

Fabrikalarda, tarlalarda ve şehirlerin inşasında emeğin görünmez ama vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Özhan, şu ifadeleri kullandı:

“Fabrikada dönen tekerlekten, tarlada elleriyle toprağa can veren çiftçiye kadar her şeyde işçi kardeşlerimizin izi var. O toprakta sadece buğday değil; geleceğimiz yeşerir. Yaşam, onların elleriyle şekillenir; şehirler, yollar, evler onların emeğiyle yükselir. Bir ülke büyürken, onların alın teriyle mayalanır.”

“Emekçinin hakkı en temel sorumluluğumuzdur”

Çalışanların haklarının korunmasına yönelik adımların süreceğini vurgulayan Özhan, şunları kaydetti:

“Üreten, inşa eden, büyüten herkesin hakkını teslim etmek bizim en temel sorumluluğumuzdur. İnsana yakışır çalışma koşulları, adil ücret ve sosyal güvence konularında attığımız her adım, emekçimizin geleceğini güvence altına almak içindir.”

Mesajının sonunda tüm emekçilere seslenen Milletvekili Özhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle başta Adıyaman’daki fedakâr işçi ve emekçi kardeşlerim olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında üreten ve çalışan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum.”

Kaynak : PHA