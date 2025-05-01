Düzenlenen programa, Başkan Tutdere’nin yanı sıra Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

“Bu memleketin evlatları olarak büyük bir sorumluluğu birlikte omuzladık”

Deprem sürecine ve sonrasında yürütülen çalışmalara değinen Başkan Tutdere, belediye personelinin gece gündüz demeden gösterdiği çabalar sayesinde kentteki sorunların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti. Tutdere, şunları söyledi:

“Gece demeden gündüz demeden bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için özveriyle çalışan tüm emekçi yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum, bayramınız kutlu olsun. Bir yıllık süre içerisinde sizlerle birlikte çok güzel işler başardık. Bu şehir sizin emeğinizle iyileşecek. Adıyaman Belediyesi bu kentin lokomotif gücüdür, sizler de onun temel taşısınız.”

“Ben de bu kente hizmet eden bir işçiyim”

Konuşmasında kendisini de bir “emekçi” olarak tanımlayan Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığınız her iş – bir parke taşı, bir yama çalışması, bir ağaç dikimi – bu şehrin geleceğine konmuş bir tuğladır. Aramıza asla nifak sokmayacağız. Hepimiz bu şehir için emek veren kardeşleriz. Türkiye’nin en büyük şantiyesinde birlikte çalışan işçileriz ve ben de bu kente hizmet eden bir işçiyim. Adıyaman’a hizmet etmekten onur duyuyorum.”

“Bu kenti birlikte ayağa kaldıracağız”

Zor günlerin dayanışma ve birlik içinde aşılacağına olan inancını dile getiren Başkan Tutdere, 1 Mayıs’ın yalnızca sembolik bir gün değil, aynı zamanda emeğin değerinin her gün hatırlanması gerektiğini söyledi. Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Kimin ne iş yaptığına değil, kimin ne katkı sunduğuna bakacağız. Bu kent yeniden kardeşliğin, umudun ve neşenin şehri olacak. El birliğiyle Adıyaman’ı ayağa kaldıracağız. 1 Mayıs sadece bir gün değil, bizim için her gün emek ve emekçinin değerini bilmek demektir. Şartlarımız elverdiği sürece daima emekçimizin yanında olacağız.”

Sendikadan Başkan Tutdere’ye teşekkür

Programda söz alan Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan da, Başkan Tutdere’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu anlamlı günümüzde birlik ve beraberliğimizi koruduğu için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin ardından memleketimizi ayağa kaldırmak hepimizin görevi. El ele vererek bu enkazın altından birlikte kalkacağız.”

Kaynak : PHA