1 Mayıs’ın, emekçilerin haklarının savunulması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Şahin, “Emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatındaki ayrımcılığın önlenmesi ve şartların iyileştirilmesi için verilen mücadeleleri desteklemek hepimizin görevidir” dedi.

“1 Mayıs, sorunlara çözüm üretme fırsatıdır”

Başkan Şahin, 1 Mayıs’ın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatındaki sorunların gündeme taşındığı, emekçinin haklarının güvence altına alınması için bir fırsat olarak görülmelidir. Emeğin, ahlaki ve toplumsal bir değer olduğu anlayışı milletimizin köklü geleneğidir. Bu geleneği yaşatan ve güçlendiren ise özveriyle çalışan işçilerimizdir.”

“Hakların korunması insana duyulan saygının bir parçasıdır”

Çalışanların ailelerini geçindirme çabasının değerli bir mücadele olduğunu vurgulayan Şahin, emeğin korunmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani bir görev olduğunu belirtti. Şahin şöyle devam etti:

“Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışan kesimler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması, çalışma hayatının sorunlarına çözüm getirilerek hakların güvence altına alındığı adil bir düzen vazgeçilmez önemdedir. Emeğiyle geçimini sağlayan her çalışanın hakkı, insana verilen değerin göstergesidir.”

“Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu”

Mesajının sonunda tüm çalışanlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulunan Mustafa Şahin, 1 Mayıs’ın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini dileyerek, şu sözlerle mesajını tamamladı:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün toplumun tüm kesimleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA