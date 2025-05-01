Milletvekili Şan, mesajında 1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda emekçinin hakkının teslim edilmesi gerektiğini hatırlatan özel bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarımız tarafından resmî tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kardeşliğin, sosyal barışın, hoşgörü ve saygının gelişmesine katkı sağlayacaktır. 1 Mayıs, şiddetin değil; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve demokrasinin günü olmalıdır.”

“İşçinin alın teri kurumadan hakkı verilmelidir”

İslam dininde emeğin değerli olduğuna dikkat çeken Şan, Peygamber Efendimizin “İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz” hadisini hatırlatarak, “Ülkenin büyümesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar çalışan ve üreten vatandaşlarımızdır” dedi.

“AK Parti olarak emekçinin daima yanındayız”

AK Parti hükümetleri döneminde çalışma hayatına yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Şan, şunları kaydetti:

“Kadın-erkek tüm işçi, memur, emekçi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için bugüne kadar çaba gösterdik. Bundan sonra da bu konularda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz.”

“Birlik ve üretimle güçlü Türkiye mümkün”

Mesajında Türkiye’nin gelişiminin, her kesimin birlikte çalışmasıyla sağlanacağını vurgulayan Şan, “Güçlü Türkiye ancak işçisiyle, çiftçisiyle, sanayicisi ve iş adamlarıyla birlikte omuz omuza çalışarak mümkün olabilir” dedi.

“Tüm işçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum”

Şan, açıklamasının sonunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere toplumun her kesiminin alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Türkiye, kendi üzerinde kurulan kirli oyunları bozarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Adıyaman’ımızın ve ülkemizin dört bir yanındaki işyerlerinde alın teriyle üretime katkı sunan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”

Kaynak : PHA