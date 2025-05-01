Başkan Tutdere mesajında, 1 Mayıs’ın yalnızca bir takvim günü değil, aynı zamanda emeğin, dayanışmanın ve adil bir düzen talebinin sembolü olduğunu vurguladı. "Emek ve alın teri en yüce değerdir" diyen Tutdere, şunları kaydetti:

“Adıyaman Belediyesi olarak, emeğin kıymetini bilen, alın terine değer veren bir anlayışla şehrimizi birlikte yeniden inşa ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından bu şehri ayağa kaldıran da yine emekçilerimizin özverisidir. Her birinin emeği, bu kentin hafızasında, taşında toprağında yaşamaya devam edecektir.”

Emekten, eşitlikten ve adaletten yana bir yerel yönetim anlayışını ilke edindiklerini aktaran Tutdere, işçilerin ve emekçilerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tutdere, mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, emeğiyle yaşamı omuzlayan tüm işçilerimize, kamu emekçilerine ve üretim gücünün her halkasında yer alan emekçi kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın emek, yaşasın dayanışma!”

Kaynak : PHA