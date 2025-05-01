“Adıyaman’ı tercih etmek büyük bir fedakârlık”

Torunoğlu, açılışın ardından Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Bugün şehirde iki önemli etkinlik gerçekleştirdik. Önce fuar açılışı, ardından Aryon AVM’nin açılışıyla Adıyaman adına oldukça mutlu bir gün yaşadık. Altınşehir Mahallesi’nde, üniversitemizin hemen yanında gelişmekte olan bu bölgede böyle bir yatırımın hayata geçirilmesi bizleri memnun etti.”

Yatırımcının, depremin ardından belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde projeye başladığını ifade eden Torunoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yatırımcımız Haşin Bey, depremin ikinci veya üçüncü ayında, şehir henüz toparlanamamışken bu projeyi başlattı. İnsanlar çadırlarda ve konteynerlerde yaşarken, bu temeli atmak büyük cesaret ve memleket sevdası ister. O, Batı’da daha kârlı yerleri tercih edebilecekken memleketi Adıyaman’ı seçti. Bu yüzden kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.”

“AVM yatırımları moral ve motivasyon kaynağıdır”

Açılışların kente moral kaynağı olduğunu söyleyen Torunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tür yatırımlar sadece ticari değil, aynı zamanda toplumsal bir değere de sahiptir. Adıyaman'ın normale dönüş sürecine büyük katkılar sunuyor. Bu açılışlar bizler için moral ve motivasyon kaynağı. Burada sadece alışveriş değil, sosyal yaşam alanı da oluşuyor. Özellikle üniversite öğrencileri ve gençler için önemli bir merkez olacaktır.”

Torunoğlu, konuşmasının sonunda tüm işletmecilere ve esnafa başarı dileklerini iletti:

“Aryon AVM’nin Adıyaman’a, Altınşehir Mahallesi’ne ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak : PHA