İlk durak OSB oldu

Başkan Tutdere, programı kapsamında ilk olarak Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, sanayicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, yatırımcıların beklentileri ve üretim potansiyeli ele alındı. Başkan Tutdere, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehrimizin yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması noktasında ortak akılla hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu doğrultuda tüm kamu kurumlarımızla ve sivil toplum örgütlerimizle güçlü bir dayanışma içerisindeyiz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk ise, “Sayın başkanımızla uzun yıllardır istişare halindeyiz. Ortak noktamız Adıyaman’dır. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, hepimiz bu şehir için çalışıyoruz. Tek şiarımız Adıyaman’ı daha iyi bir yere taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

ATSO’da gündem: Ekonomik toparlanma

Başkan Tutdere’nin bir sonraki ziyareti ise Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ile yapılan görüşmede, kentteki ekonomik durgunluğun aşılması için atılabilecek adımlar görüşüldü. Tutdere, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Katılımcı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, kentimizin geleceğini planlamak, yaraları sarmak ve 6 Şubat izlerini silmek için tüm paydaşlarımızla istişare halinde çalışıyoruz. Hep birlikte Adıyaman’ımızı yeniden inşa edeceğiz ve şehrimizi yarınlara taşıyacağız.”

ATSO Başkanı Torunoğlu da, “Deprem sonrası ihtiyaçlar arttı. Bugün de belediye başkanımızla birlikte, üyelerimizin sorunlarını ve Adıyaman’ın temel meselelerini konuşmak üzere bir araya geldik. Tüm kurumlar olarak birlikte hareket ederek şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımanın yollarını arıyoruz.” dedi.

Siyasi ayrım gözetmeksizin iş birliği

Gerçekleştirilen her iki ziyarette de, tüm kurum ve kuruluşların siyasi ayrım gözetmeden iş birliği içerisinde çalışmasının, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için temel bir güç olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA