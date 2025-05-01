“1 Mayıs coşkusu Adıyaman’da yeniden umutların yeşerdiğini gösterdi”

Başkan Tutdere, sabah saatlerinde Adıyaman’daki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği 1 Mayıs programına katıldığını ve ardından belediye emekçileriyle bir araya gelerek bayramı kutladığını ifade etti. Tutdere, bu yılki 1 Mayıs’ın, uzun süre sonra Adıyaman’da kitlesel şekilde ve coşkuyla kutlanmasının, şehirde yeniden toparlanma sürecine girildiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Adıyaman’ın dört bir yanında bu yıl 1 Mayıs’a büyük ilgi vardı. Uzun süredir, özellikle 6 Şubat depremlerinden bu yana böyle bir kutlama yapılmıyordu. Bugünkü katılım ve coşku, umutların yeniden yeşerdiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını gösterdi. Emekçilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum.”

“Adıyaman iş gücünü kaybetti, OSB can çekişiyor”

Belediye Başkanı Tutdere, konuşmasının devamında deprem ve ekonomik krizle birlikte Adıyaman’daki sanayinin ciddi kayıplar yaşadığını vurguladı. OSB’deki birçok firmanın işçi çıkarmaya başladığını belirten Tutdere, bu durumun toplumsal yapıyı tehdit ettiğine dikkat çekti.

“Adıyaman depremle birlikte sadece binalarını değil, insan kaynağını ve iş gücünü de kaybetti. Şu anda Organize Sanayi Bölgemiz can çekişiyor. Üzülerek söylüyorum, birçok firmamız işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Biz daha önce defalarca çağrıda bulunduk: Adıyaman’ın yaralarını sarmak sadece bina inşa etmekle olmaz. İnsanların işe, aş’a da ihtiyacı var.”

“Adıyaman’ın gençleri iş bekliyor, hükümet teşvik paketleri açıklamalı”

İşsizlikle ilgili kaygılarını dile getiren Başkan Tutdere, belediye olarak gelen talepleri karşılayamadıklarını belirtti. 6 bine yakın gencin belediyeye iş başvurusunda bulunduğunu ifade eden Tutdere, “Maalesef elimizde böyle bir kapasite yok. Keşke olsa da hepsine iş sağlayabilsek” dedi.

Tutdere, iş dünyasına olduğu kadar merkezi hükümete de çağrıda bulunarak, istihdam odaklı teşviklerin acilen devreye sokulması gerektiğini vurguladı:

“Bu sadece belediyenin omuzlayabileceği bir yük değil. Hükümetin, Adıyaman gibi depremden ağır etkilenmiş şehirlerde, yatırımcılara özel teşvik paketleri sunması, istihdamı artıracak mekanizmaları devreye alması gerekiyor. Gençlerimizin işe, halkımızın geçime ihtiyacı var. Sizin aracılığınızla buradan hükümete çağrı yapıyorum: Adıyamanlı gençlerin elinden tutun.”

“Aryon AVM yatırımı umut verdi, şehrin moralini yükseltti”

Adıyaman’da 1 Mayıs’ta açılışı yapılan Aryon Alışveriş Merkezi’nin yatırım sürecine de değinen Başkan Tutdere, yatırımcı Haşim Akbal’a teşekkür ederek, bu tür projelerin hem ekonomik hem sosyal etkileri olduğunu ifade etti:

“Bu AVM, sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda moral kaynağıdır. Gençler burada iş buluyor, esnaf burada yeniden ticarete başlıyor. Haşim Bey’e özellikle teşekkür ediyorum. Depremin hemen ardından, çadırda insanların yaşadığı günlerde bu yatırımın temelini attı. O günlerde bu riski almak büyük bir memleket sevdası ister. Bu projeyi başka şehirlerde yapsa daha fazla kazanç elde edebilirdi ama Adıyaman’ı tercih etti. Bu çok kıymetli.”

“Şehrin her köşesinde cazibe merkezleri için çalışacağız”

Belediye olarak bu tür yatırımların yaygınlaşması için çalışacaklarını belirten Tutdere, şehrin her köşesinde sosyal, ticari ve kültürel cazibe merkezleri oluşması için destek olacaklarını ifade etti.

“Adıyaman Belediyesi olarak yatırımcımızın her zaman yanında olacağız. Bu gibi tesislerin çoğalması, şehrimizin hem ekonomik hem sosyal anlamda kalkınması için şart. Aryon AVM’nin Altınşehir Mahallemize, üniversite öğrencilerimize ve tüm Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum. Esnaflarımıza da bol kazançlar diliyorum.”

Geniş Katılımlı Açılış Programı

Aryon AVM’nin açılış törenine Adıyaman Vali Yardımcısı, Baro Başkanı, ATSO Başkanı, AK Parti ve CHP İl Başkanları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, STK’lar, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi kesildikten sonra halk oyunları gösterisi düzenlendi. Başkan Tutdere, gösteriyi izledikten sonra halk oyunları ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak : PHA