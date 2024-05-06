Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin kesin seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşların erişimine açılacağını duyurdu.

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığını kazandğını açıklayan Yener, 31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenileneceğini belirtti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80,09 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yener, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşirken; 51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır. 919 ilçede de 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır" diye konuştu.