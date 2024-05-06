Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olunduğunun altı çizildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1787451323119505561

Kaynak: igf