Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Haşimiye Meydanında bulunan kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 5 işletme sahibi uyarılarak eksikliklerin giderilmesi istendi. Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine karşı da esnafları uyardı. 50 CM uygulamasını hatırlatan Zabıtalar, vatandaşların kaldırımları rahat kullanabilmeleri için kaldırım işgaline karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak : PHA