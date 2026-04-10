Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki kız çocuğuna çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü, kazanın ardından aracını kalabalığın üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.A.'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası şoka girdiği öne sürülen sürücü çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan indirilmeye çalışıldığı sırada aracı kalabalığın üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

