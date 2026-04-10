Adıyaman'da yamaçtan koparak yuvarlanan büyük bir kaya parçası, bir ağaca takılarak durdu. Ağacın sayesinde kaya parçasının yola düşmesi engellendi.

Adıyaman'ın Kahta- Nemrut Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı büyük bir kaya parçası yerinden koparak aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Yamaçtan hızla aşağı inen kaya, yol güzergahına ulaşmadan önce bir ağaca çarparak durdu.

Ağacın kayayı tutması muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. Kaya parçasının yola düşmemesi sayesinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yaşanılan durumu gören vatandaşlar, ağaçlandırmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.