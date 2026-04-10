Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Yeşilay Adıyaman Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek yıl içerisinde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Yeşilay yetkilileriyle bir araya gelerek kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda özellikle bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, önleyici eğitim programları ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projeler ele alındı.

Görüşmede, yıl içerisinde düzenlenmesi planlanan eğitim faaliyetlerinin hedef kitleleri, uygulanma yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca gençlere ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sahada yürütülecek ortak projelerin kapsamı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.