Alınan bilgilere göre kaza Atatürk Bulvarı Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı yakınlarında saat 13.00 sularında meydana geldi. 07 BBU 238 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman A’nın astım hastası olduğu ve araç kullanırken aniden astım krizinin tuttuğu öğrenildi. Astım krizi tutan sürücü önce refüje çarpıp ardından takla attı. Takla atması sonucu yaralanan Abdurrahman A. olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Kaynak : PHA