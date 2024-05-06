Başkan Mustafa Işıldak'ın açıklaması:

ADIYAMAN VALİMİZ ve ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜNÜN DİKKATİNE SUNUYORUM:

(Gönderi altına sonradan eklediğim Açıklama'yı da lütfen okuyalım.)

Emek ve masrafı karşılığında hak edilen, örneğin 200.000₺ yerine 230.000₺ almaya çalışmak ne kadar haksızlık ve suç ise, 200.000₺'lık yerine 170.000₺'lık iş yapıp yarım bırakmak ta aynı derecede haksızlık ve suçtur. Bilerek veya bilmeyerek bu suça göz yuman ilgili idarenin sorumluluğu da aynıdır.

Adıyaman'da ikamet eden duyarlı bir dostun, 20-30 metre yanılma sınırı içerisinde gece çekip gönderdiği konum ve fotoğraflara göre, Adıyaman Merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi, Eski Kahta Cad., 955, 956 ve 957. Sokaklar arası alandaki ağır hasarlı bina ile Eski Kahta Caddesi ve 952. Sokak arası üçgen alandaki ağır hasarlı binanın yüklenicilerince ÜÇ AY KADAR ÖNCE YIKILDIĞI, ancak MOLOZLARININ kısmen yerinde bırakıldığı bildirilmektedir.

İlimizdeki belki yüzlerce alanda da olduğu üzere...

Dürüstlük ve çalışkanlığı ile kalplerde yer edinmiş rahmetli eski Bayındırlık Bakanı'nın yeğeni olduğunu hatırladığım Adıyaman ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İklim Değişikliği İL MÜDÜRÜ FAYSAL ERGEZEN, somut kanıtlar içeren bu olayın üzerine gider, zincirleme sorumlularının cezalandırılmasını ve hazine zararının karşılanmasını, İhale Şartnamesine uygun olarak molozların mümkün olduğunca aynı yüklenicilere temizlettirilmesini 15-20 gün içinde sağlar, caydırıcı olması ve halkın devletimize güvenini artırmak için kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapar veya yalanlayabilir mi, göreceğiz!

Umarım amcasının son halefinin rahatsız olmasına gerek kalmaz!

Çünkü, başka Adıyaman yok!

Saygılarımla...

EK AÇIKLAMA:

5.5.2024 gecesindeki bu gönderimle ilgili konuda sabahleyin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişlikliği İl Müdürlüğünün inceleme başlattığını öğrendim. Duyarlılıklarından dolayı İl Müdürü Faysal Ergezen ve emeği geçen personeline teşekkür ediyorum.

Sorumlu yayıncılık gereği bu olumlu gelişmeyi de paylaşıyor, "fikri takip"e devam ediyoruz.