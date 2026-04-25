Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) suç vakalarını nüfusa oranlayarak hazırladığı güncel veriler, Türkiye'nin güvenlik karnesini ortaya koydu. 'Her yüz bin kişide görülen suç sayısı' baz alınarak oluşturulan listede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri zirveye yerleşerek büyük bir sürprize imza attı.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin suç oranı en düşük ve dolayısıyla 'en güvenilir' şehri Adıyaman oldu.

Vatandaşların huzur ve güven ortamını en yoğun hissettiği illerin başında gelen Adıyaman, her yüz bin kişide sadece 156 suç vakasıyla listenin birinci sırasına yerleşti.

Adıyaman'ı, yüz binde 159 suç oranıyla Şırnak ve yüz binde 175 ile Bitlis takip etti.

Raporun en dikkat çekici detayı, listenin tamamına yakınının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden oluşması oldu.

Modern şehirleşmenin ve yoğun göçün getirdiği asayiş sorunlarının aksine, bu bölgelerdeki illerin sosyal dokusu ve düşük suç istatistikleri dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre suç oranı en düşük ilk 10 il sıralaması şu şekilde (100 bin kişide):

1. Adıyaman: 156

2. Şırnak: 159

3. Bitlis: 175

4. Siirt: 175

5. Bayburt: 186

6. Muş: 188

7. Erzincan: 191

8. Hakkari: 192

9. Mardin: 194

10. Erzurum: 196

Kaynak : PERRE