Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 70. Başkanlar Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye genelinden gazeteciler cemiyetleri ve dernek başkanlarının katıldığı toplantıda, Adıyaman basını açısından önemli bir karar alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği, oy birliğiyle TGF üyeliğine kabul edildi. Kararın, Adıyaman yerel basını için önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

'ÇELİKER GÜVEN KAZANDI'

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Dernek Başkanı Murat Çeliker'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaca, Çeliker'in mesleki duruşuna dikkat çekerek, 'Başarılı, dürüst ve ilkeli bir meslektaşımızdır. Derneğin federasyonumuza katılımı önemli bir güç oluşturacaktır' ifadelerini kullandı.

ÇELİKER: 'MOTİVASYONUMUZ ARTTI'

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ise üyeliğin kendileri için önemli bir adım olduğunu belirtti. Çeliker, TGF'nin Türk basını açısından yol gösterici bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, federasyona katılımlarının motivasyonlarını artırdığını söyledi.

Çeliker ayrıca süreçte emeği geçen federasyon yönetimine teşekkür ederek, Adıyaman basınının ulusal ölçekte daha güçlü temsil edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

YEREL BASIN İÇİN YENİ AÇILIM

TGF üyeliğiyle birlikte Adıyaman basınının ulusal düzeyde daha etkin temsil edilmesi, mesleki hakların güçlendirilmesi ve eğitim ile iş birliği imkanlarının artırılması bekleniyor.

Federasyon çatısı altında yer almanın, yerel medya kuruluşlarının görünürlüğünü artıracağı ve Anadolu basınıyla entegrasyonu güçlendireceği ifade edildi.

Karar, basın camiasında da olumlu karşılanırken, Adıyaman'ın TGF yapısına dahil olmasının yerel basının gelişimi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.

Kaynak : PERRE