Deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması ve yaşam alanlarının modern standartlara kavuşturulması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Adıyaman Belediyesi, bir önemli projeyi daha tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapısı yenilenen Atatürk ve Gölbaşı caddelerinde asfalt serimi, kaldırım düzenlemeleri ve çevre düzenlemesi süreçlerinin ardından, modern aydınlatma sistemleri de devreye alındı.

Caddeler Daha Güvenli ve Estetik Hale Geldi

Yürütülen çalışmalarla birlikte caddelerde ulaşım konforu artırılırken, yenilenen kaldırımlar ve devreye alınan aydınlatma sistemleri sayesinde bölge daha güvenli, düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

Deprem sonrası hasar gören sokak aydınlatma hatlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, Atatürk Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde aydınlatma lambaları yeniden hizmete alındı.

Tutdere: 'Adıyaman Gün Geçtikçe İyileşiyor'

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin her noktasında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman Belediyesi olarak tüm birimlerimizle sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Daha önce asfalt serim çalışmalarını tamamladığımız Atatürk Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde teknik ekiplerimiz tarafından sokak aydınlatma lambalarının bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Bugün itibarıyla her iki caddemizde de aydınlatma sistemlerimizi devreye almış bulunuyoruz.

Depremde hasar gören hatları onararak, sokaklarımızı ve caddelerimizi yeniden ışıl ışıl hale getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer bölgelerimizde de aynı çalışmaları sürdüreceğiz. Adıyaman gün geçtikçe iyileşiyor, yaralarını sarıyor. Bu çalışmaların kentimize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

Esnaftan Başkan Tutdere'ye Teşekkür

Atatürk Caddesi ve Gölbaşı Caddesi esnafı da yapılan çalışmalarla caddelerin karanlıktan kurtularak daha aydınlık ve güvenli bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Esnaf, yürütülen çalışmalar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE