Bingöl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkayış, ÖSYM tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) -Adaylar, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tercih bildirimlerini yapabilecek, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TERCİH BİLDİRİM SÜRECİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

Araştırma ve Hazırlık: Sınav sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Alkayış, öğrencilerin kısa tercih sürecinde (9 gün) bu araştırmaları tamamlamasının önemini belirtti.

Meslek Araştırması: Öğrencilerin seçecekleri mesleklerle ilgili kapsamlı araştırma yapmalarının kritik olduğunu ifade eden Alkayış, mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve kariyer olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mesleği tanımadan yapılan tercihler, yanlış yönlendirmelere ve mutsuzluğa yol açabilir.

Tercih Sıralaması: Alkayış, tercihlerde önceliğin öğrencinin idealindeki mesleklere verilmesi gerektiğini belirterek, başarı sıralamasına göre geniş bir makas aralığı tutularak tercih yapılmasının üniversiteye yerleşme olasılığını artıracağını söyledi.

Doğru Bilgi: Meslekler hakkında doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi alınmasının önemine değinen Alkayış, uzmanlardan ve mesleklerinde deneyimli kişilerden edinilen bilgilerin sağlıklı kararlar almada yardımcı olacağını ifade etti.

Üniversite Olanakları: Tercih edilecek üniversitelerin akademik kadrosu, çift anadal ve yandal imkanları, Erasmus, Farabi, staj ve yurt olanaklarının detaylıca araştırılması gerektiğini belirten Alkayış, öğrencilerin bu konularda bilinçli tercihler yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Profesyonel Tercih İçin 5 Altın Kural

Tercih kılavuzu dikkatle incelenmelidir: Vakıf üniversitelerinin ücret ve indirimleri araştırılmalıdır.Tercih işlemi başarı sırasına göre yapılmalıdır: Puan değil, başarı sırası dikkate alınmalıdır.24 tercih hakkı: Öğrencilerin toplam 24 tercih hakkı vardır, fakat tüm tercihler doldurulmak zorunda değildir.Tercih değişiklikleri mümkündür: Tercih süresi içinde yapılan değişiklikler kabul edilir.Okul birincileri: Okul birinciliği kontenjanlarını dikkatle değerlendirmelidir.

EK TERCİHLER VE OBP

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): 2023 YKS sonucuyla bir programa yerleşen öğrencilerin OBP’leri, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde yarıya düşer. Ancak merkezi yerleştirme döneminde tercih yaparak herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin OBP’leri düşmez.

Ek Tercihler: İlk tercih döneminde yerleşemeyen öğrenciler ek tercih hakkına sahiptir. Ek tercihler, başarı sırasına göre değil puana göre yapılır ve tercih ücreti gerektirir