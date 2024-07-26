Torunoğlu, ATSO üyelerinin proje konusundaki beklentilerini kamuoyuyla paylaşarak şunları söyledi: “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tartıştığımız ‘Kent Meydanı Projesi’ hakkında üyelerimizin beklentilerini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şehrimizin yeniden inşası sürecinde yoğun mesai harcadığına şahitlik ettiğim başta Sn. Valimiz Dr. Osman Varol, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla beraber üzerinde çalıştığımız Kent Meydanı projesinin Adıyaman için bir şans olduğunu düşünüyor, deprem bölgesindeki sinerji azalmadan projenin faaliyete geçirilmesi taraftarı olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum.”

Çarşıdaki esnafların da birer depremzede olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayan Torunoğlu, “Asrın felaketi sonrası iş yeri hasar alan üyelerimiz başka şehirlere göç etmek yerine elde avuçta kalan birikimleriyle ve bankalardan yüksek faizle kullandıkları kredilerle dükkânlarını onarıp, kiracıysa kontratlarını yenileyip iş yerlerini tekrar faaliyete geçirdiler. Proje içerisinde kalan yaklaşık 2700 hak sahibinin haklarını korumak esas alınmalıdır, dükkan sahiplerinin tamamına eski dükkanlarının yerinde ve eski büyüklüklerde yeni işyerleri verilmelidir. Geçici ticaret merkezleri oluşturulup depremzede esnafların o bölgeye taşınması sağlanmalıdır. Hasarsız binalar ile yıkılmış veya ağır hasar almış binalar aynı kategoride değerlendirilmemelidir. Hak sahibi esnaflarımızla teker teker görüşülmeli, kendi arsasında yapılacak olan inşaattan ve geri ödeme planından haberdar edilmelidir.”

Torunoğlu, projenin Adıyaman esnafına ve ekonomisine katkı sağlaması için yerel müteahhit hizmeti veren firmalardan destek alınması gerektiğini belirterek, "Esnafın bu beklentileri karşılandığı takdirde Meydan Projesi, yıkılmış olan şehrimizin 50 yıllık çarşı sorununu çözecek, daha güvenli ve daha estetik binaların olduğu yeni çarşımıza kavuşmamıza vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak : PHA