Dün gece Adıyaman K-1 Konteyner Kentte yaşayan vatandaşlar, içme suyu sıkıntısı ve yaşanan su kesintilerini protesto ederek yetkililere çözüm bulunması için çağrıda bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, bu sabah Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ve AFAD yetkilileri ile birlikte konteyner kente giderek denetimde bulundu.

"Yerinde inceleme ve denetim"

AFAD yetkilileri ve Belediye Su İşleri ekipleri ile birlikte kapsamlı bir denetim gerçekleştiren Başkan Tutdere, depolardan ve çeşmelerden akan suları kontrol etti. Tutdere denetim sırasında su kalitesi ve su kesintileriyle ilgili raporları tek tek inceledi, vatandaşın su ile ilgili şikayetlerini tek tek dinledi.

“Belediye de devletin kurumları da yanınızda”

Vatandaş su kesintisinin dışında asıl problemlerinin sudaki koku ve tat olduğunu belirtti. Başkan Tutdere de, suyun kokusunu kontrol ederek numunelerin tekrar inceleneceğini ve şikayetler dikkate alınarak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Başkan Tutdere vatandaşlara, “Rahat olun, sorun devam ederse beni telefonumdan arayabilirsiniz. Biz sizin yanınızdayız. belediye hepinizin emrinde, valilik hepinizin emrinde, devletin bütün kurumları sizin emrinizde. Bu zor günleri beraber atlatacağız, suda sorun varsa mutlaka düzeltiriz, bir çaresi vardır biz de o çareyi buluruz." dedi.

"Hızlı çözüm için talimat"

Koku ve tatla ilgili raporları inceleyen Başkan Tutdere farklı noktalardan tekrar numune alınarak gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. Yetkililer suyun kokusunun ve kalitesinin analiz edilmesi için numuneleri laboratuvara göndereceklerini belirtti. Ayrıca, Tutdere açıkta duran vanaların kapatılması, depoların ve su borularının bakımlarının yapılmasına dair de talimat verdi.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, vatandaşların bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması için uzun vadeli çözümler üretileceğini belirtti. Tutdere, "Hemşerilerimizin su ile ilgili yaşadığı sıkıntıları en kısa sürede gidermek için buradayız. AFAD yetkilileri ve belediyemizin su işleri ekipleri ile birlikte kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan su numuneleri alarak analiz için laboratuvarlara gönderdik. Açıkta duran vanaların kapatılması, depolarla ilgili bakım ve diğer çalışmalar ve suyun kalitesinin artırılması için gerekli tüm önlemleri alacağız. Vatandaşlarımızın su sorununun çözülmesi için tüm ekiplerimizle seferber olduk." diye konuştu.

Kaynak : PHA