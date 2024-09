Şan, Türkiye'nin bağımsızlığı ve huzuru için canlarını hiçe sayarak mücadele eden gazilere minnet ve saygı duyduğunu belirterek, bu özel günün önemine dikkat çekti.

"Gazilerimiz, Destansı Fedakârlıklarıyla İlham Kaynağımız"

Milletvekili Şan, mesajında gazilerin Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki rolüne vurgu yaparak, onların fedakârlıklarının gelecek nesillere örnek olduğunu ifade etti. Şan, "Bugün, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için mücadele eden gazilerimizi onurlandırdığımız bir gün. Gazilerimiz, gösterdikleri cesaretle hepimize ilham kaynağı olmaktadır," dedi.

Atatürk’e "Gazi" Unvanı Verilişinin Önemi

19 Eylül tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilmesiyle önemli bir gün olduğunu vurgulayan Şan, bu unvanın tüm gazileri onurlandırdığını belirtti. Şan, "Bu tarihi gün, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü değil, tüm gazilerimizi onurlandırmaktadır. Gazilerimizin gösterdiği cesaret, milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli sembollerindendir," ifadelerini kullandı.

"Gazilerimize Olan Vefa Borcumuz Her Zaman Hatırlanacak"

Şan, devletin gazilere ve şehit ailelerine olan sorumluluğunun her zaman yerine getirileceğini belirterek, gazilere olan vefa borcunun her fırsatta hatırlanacağını söyledi. Şan, "Devletimiz, gazilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edecektir. Gazilerimize olan minnetimizi her fırsatta dile getirmek boynumuzun borcudur," dedi.

Son olarak Şan, tüm gazilere şükranlarını sunarken, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle andığını ifade ederek mesajını tamamladı.

19 Eylül Gaziler Günü'nün Önemi

19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının anısına her yıl kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, gazilerin fedakârlıklarını onurlandırmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak adına önem taşır.

Kaynak : PHA