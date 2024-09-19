Bahçeli, Özel'in Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin sorduğu sorulara ve "CHP iktidara geldiğinde rakı 140 TL olacak" şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi ve bu söylemi "deli saçması" olarak nitelendirdi.

Anayasa’nın İlk Dört Maddesi Üzerine Tartışmalar

Özgür Özel'in, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili Bahçeli’ye yönelttiği soruya ilişkin olarak Bahçeli, "MHP’ye Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili yoklama yapmak kimsenin haddi değildir," ifadelerini kullandı. Bahçeli, bu maddelere karşı çıkanların veya üzerinde tartışma açanların MHP açısından "yok hükmünde" olduğunu belirtti. Bahçeli, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine yönelik herhangi bir değişiklik teklifine karşı çıktıklarını vurguladı.

Bu dört madde, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ve devletin temel yapı taşlarını tanımlıyor. Bahçeli’nin bu konuda verdiği yanıt, MHP’nin bu maddeler üzerindeki tavizsiz tutumunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Rakı Tartışması: "Deli Saçması Vaadi"

CHP lideri Özgür Özel’in "CHP iktidara geldiğinde 1 litre rakı 140 TL olacak" sözlerine de değinen Bahçeli, bu açıklamayı "deli saçması" olarak değerlendirdi. Bahçeli, CHP'nin halkı ekonomik vaadlerle yanıltmaya çalıştığını savunarak, partiyi hayal tacirliği ile suçladı. Özellikle, ekonomik vaatlerin gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Bahçeli, CHP'nin siyaset sahnesindeki stratejilerine tepki gösterdi.

Bahçeli, CHP'nin erken seçim çağrılarına da değinerek, Özel'in önce erken seçim istemeyeceklerini söylediğini, ancak daha sonra 2025 Kasım ayı için seçim tarihi dile getirdiğini belirterek, bu tutumun bir "akıl tutulması" olduğunu öne sürdü.

Türkiye’ye Yönelik Tehditler ve Milli Birlik Vurgusu

Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlere dikkat çekti. "Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler, fitne odakları harekete geçmiştir," diyen Bahçeli, organize kötülüklerle mücadele ettiklerini ifade etti. Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, Bahçeli, muhalefet partilerinin Türkiye'nin milli çıkarlarına zarar verdiğini iddia ederek, CHP’yi hedef aldı. "Milli birliği hedef alan bu fitne korosuna karşı dimdik duracağız," diyen Bahçeli, Türkiye'nin milli çıkarlarını her türlü tehdide karşı savunacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Hedefi: Türk ve Türkiye Yüzyılı

Bahçeli, MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı başarmakla mükellef olduğunu vurgulayarak, partinin kadro olarak her alanda donanımlı olduğunu dile getirdi. "Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya devam edecektir," dedi. MHP'nin, yeni yüzyılda da entelektüel ve siyasi kadrolar açısından güçlü olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol oynayacağını belirtti.

Kaynak : PHA