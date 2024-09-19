"Mart Ayında Yükseltilmişti"

TCMB, mart ayında yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmiş ve o zamandan bu yana faiz oranını değiştirmemişti. Bu, para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceğine dair işaret olarak değerlendiriliyor.

"Enflasyon ve Ekonomik Göstergeler"

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, enflasyon göstergelerinin yakından izlendiği ve enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir değişim olmadığı ifade edildi. Üçüncü çeyrek itibarıyla yurt içi talepte yavaşlama gözlendiği ve bu durumun enflasyonist baskıları azalttığı belirtildi. Temel mal enflasyonunda sınırlı bir artış yaşanırken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin ise yılın son çeyreğinde beklenildiği bildirildi.

"Para Politikasında Kararlılık"

TCMB, enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarındaki risklerin devam ettiğini vurguladı. Banka, para politikasındaki kararlı duruşunu sürdüreceğini ve dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamanın devamında, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek" denildi. Ayrıca, öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda, para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılacağı da belirtildi.

Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda adımlar atacağını ve kararlarını veri odaklı, şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceğini bildirdi. Toplantı özetinin beş iş günü içerisinde yayımlanacağı duyuruldu.

Kaynak : PHA