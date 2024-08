Kuveyt merkezli KSR kurumu (Kuwait Society for Relief) kurumu ile İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlanan ve 1.742 ton insani yardım malzemesi taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ürdün Akabe Limanı'na doğru yola çıktı.

Yardım malzemeleri, Ürdün’den sonra karayoluyla Gazze'ye ulaştırılacak. Gemide, çeşitli kalemlerde toplam 1.742 ton yardım malzemesi bulunuyor.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren KSR kurumu (Kuwait Society for Relief) İHH İnsani Yardım Vakfı ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında bölgeye üçüncü insani yardım gemisini gönderdi.

Geminin içerisinde, 35 bin adet gıda kolisi, 35 bin adet hijyen kolisi, 20 bin adet çocuk beslenme kiti, 5 bin adet anne ve çocuk kiti, 1.200 adet çadır, 4.800 adet sünger yatak, 4.800 adet yastık, 1.200 adet çift kişilik battaniye, 3.600 adet tek kişilik battaniye ve 1.200 adet halı yer alıyor. Bu yardım malzemeleri, Gazze'de yaşayan on binlerce kişiye ulaştırılacak.

Uğurlama töreninde konuşan Kuwait Society for Relief Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Nuri, ‘‘Gazze'de yaşanan durum hepimizi çok üzüyor. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda üçüncü yardım gemimizi Gazze'ye uğurluyoruz.’’ dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, ‘‘Bu çalışma kapsamında emeği geçen Kuveyt Emirine, Kuveyt hükümetine, Kuveytli sivil toplum kuruluşlarına, Kuveyt halkına ve bu gemiyi birlikte oluşturduğumuz Kuveyt KSR kurumuna teşekkür ediyoruz. Allah'ın rahmetiyle kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu organizasyon için İHH olarak Gazze'deki ofisimiz ve çalışanlarımızla canla başla çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımız Birleşmiş Milletler'in koordinasyonuyla devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, limanda düzenlenen programda, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini dile getirerek, "Filistin, Gazze meselesi sadece Müslümanların değil, dünyadaki tüm insanların vicdani meselesidir. Bugün görüyoruz, batıda da doğuda da dünyanın her bir noktasında Filistin'de yaşanan soykırıma destek mitingleri ve yürüyüşler yapılıyor. Bugün Gazze'nin katili Netanyahu'yu ABD Senatosu'nda alkışlarla karşılayanları bu dünya ve millet unutmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, en başından beri Gazze'nin yanında" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Gazze'deki zulmün bir an önce bitirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ‘‘Bugün herkes elinden geleni yapmak durumunda kalıyor. Vatandaşlar sokaklara dökülüyor, protesto eylemleri ve mitingler düzenliyor. Yardım kuruluşları da yardım çalışmalarını sürdürüyor.’’ diye konuştu.

1.742 ton insani yardım malzemesi taşıyan yardım gemisi, yükünü karadan Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün Limanı'na götürmek amacıyla Akdeniz'e açıldı.



Kaynak : PHA